صندوق يرأسه العبار يشتري موقع “جادوبادو” الإماراتي‎

المصدر: دبي - إرم نيوز

أعلن المتحدث باسم الملياردير محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية أن صندوقا للتكنولوجيا برئاسة العبار قد استحوذ على موقع “جادوبادو” الإماراتي للتسوق الإلكتروني.

وتأتي الصفقة بعد فترة وجيزة من استحواذ أمازون على موقع سوق.كوم للتسوق الإلكتروني الشهر الماضي في عملية وصفها جولدمان ساكس بأنها “أكبر اندماج واستحواذ بقطاع التكنولوجيا في العالم العربي على الإطلاق”.

وقال المتحدث اليوم الخميس “استحوذ الصندوق التكنولوجي الذي أسسه محمد العبار على جادوبادو في أول استحواذ وشراكة ضمن استثماراته في القطاع الرقمي والتكنولوجي بالمنطقة”.

والعبار مؤسس ورئيس مجلس إدارة إعمار العقارية الشركة المشيدة لبرج خليفة أطول بناية في العالم.

وفي أغسطس آب بدأ مستثمرون بقيادة العبار في تدشين أكبر صندوق للتكنولوجيا بالمنطقة بهدف ضخ استثمارات تصل قيمتها إلى مليار دولار ولجذب شراكات في قطاعي ريادة الأعمال والتكنولوجيا.

وأغلق جادوبادو في وقت سابق من مايو أيار وعرض الموقع رسالة تقول إن “شركة إقليمية كبيرة استحوذت عليه” دون الكشف عنها.

وتطور الموقع المتخصص في التجارة الإلكترونية منذ انطلاقه العام 2011 وأصبح منصة إلكترونية كبيرة تسمح للبائعين بإنشاء متاجر افتراضية وبيع منتجاتهم إلى المشترين بشكل مباشر.