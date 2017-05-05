شركة “لوفتهانزا”: الخطوة التالية بمحادثات “اير برلين” في يد حكومة أبوظبي

المصدر: وكالات – إرم نيوز

قال الرئيس التنفيذي لشركة “لوفتهانزا” الألمانية، كارستن سبور، اليوم الجمعة إن الشركة أجرت محادثات مع الجهات المعنية في الإمارات بخصوص مستقبل شركة “اير برلين” التي تكبدت خسائر فادحة مؤخرًا، لكن الديون والتكاليف والمسائل المتعلقة بمكافحة الاحتكار ما زالت تشكل عقبات في طريق الاستحواذ على بقية أسهم منافستها الأصغر حجمًا.

وتملك شركة الاتحاد للطيران المملوكة لحكومة أبوظبي 29 بالمئة في “اير برلين” التي تؤجر بالفعل 38 طائرة وأطقم طائرات للوفتهانزا.

وأضاف كارستن سبور للصحفيين على هامش الاجتماع السنوي لمساهمي المجموعة: “لا يمكن أن نحل مشكلة الدَّين إلا عبر حكومة أبوظبي”.

وذكر أيضًا أنه متفائل بالحجوزات في الأشهر المقبلة، لتتماشى تصريحاته مع تصريحات شركة اير فرانس-كيه.إل.إم المنافسة هذا الأسبوع.

وكان كارستن سافر في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أبوظبي ضمن وفد من رجال الأعمال المرافقين للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي زارت مؤخرًا الإمارات.