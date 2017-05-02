الاتحاد للطيران تنسحب من “أليطاليا”

المصدر: إرم نيوز - أبوظبي

أعربت شركة الاتحاد للطيران عن خيبة أملها من تقدم شركة الطيران الإيطالية “أليطاليا” بطلب للحصول على إدارة استثنائية، رغم “الاستثمارات الكبيرة”، التي وضعتها الاتحاد منذ العام 2014.

وقال الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، جيمس هوجن: “لقد بذلنا ما في وسعنا لدعم أليطاليا، بصفتنا مساهمًا في حصص أقلية، لكن يبدو جليًا أن الشركة تحتاج لإعادة هيكلة جذرية وبعيدة الأثر لتتمكن من البقاء والنمو في المستقبل، ومن دون دعم كافة الجهات المعنية، فإننا لسنا مستعدين لمواصلة الاستثمار، وبالتالي ندعم القرار اللازم الذي اتخذه مجلس إدارة أليطاليا في تطبيق إدارة استثنائية”.

وأضاف: “إننا نشعر بالخيبة، ذلك أنه وعلى الرغم من الاستثمارات الكبيرة التي وضعتها الاتحاد للطيران إلى جانب غيرها من المساهمين في أليطاليا، لم تتمكّن شركة الطيران من المضي قدمًا في شكلها الحالي”.

وتابع: “تمكّنت الاستراتيجية الابتدائية التي طورت من قبل أليطاليا مع فترة استثمار مجموعة الاتحاد للطيران وبدأ العمل على تنفيذها منذ العام 2015 من تحقيق تحسينات هامة، إلا أن تحديات السوق الجديدة، بما في ذلك التنافس القوي من قبل الناقلات الجوية منخفضة التكاليف وآثار الأحداث الإرهابية على قوة الطلب على السياحة، باتت تعني الحاجة لتغييرات أبعد وأعمق”.

وأردف قائلاً: “وبصفتنا مستثمرًا داعمًا، قمنا بالوفاء بالتزاماتنا كاملة منذ بداية استثماراتنا في حصص الأقلية، وساعد استثمارنا إلى جانب غيرنا من المساهمين، في حماية الآلاف من الوظائف على مدار السنوات الثلاث الماضية. نودّ أن نتقدّم بالشكر من المساهمين الآخرين، ومن الحكومة الإيطالية نظير التزامهم، حيث عملنا جنبًا إلى جنب منذ بدء مساهماتنا”.

واختتم بالقول: “تبقى إيطاليا بالنسبة لنا سوقًا مهما، وسنواصل العمل مع أليطاليا باعتبارها شريكًا تجاريًا إلى جانب حضورنا في إيطاليا”.

وكانت الاتحاد للطيران وأليطاليا وقعتا اتفاقية تنفيذية في آب/ أغسطس من العام 2014، نتج عنها استثمار بقيمة 1,722 مليون يورو، من قبل الاتحاد للطيران وغيرها من المساهمين الإيطاليين وذلك لإعادة هيكلية طيران أليطاليا.