بالفيديو.. هكذا يريدك إيلون ماسك أن تتحرك بسيارتك تحت الأرض

المصدر: محمد​ عادل - إرم نيوز

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” إطلاق موقع شركته الجديدة The Boring company، والمتخصصة في حفر الأنفاق المتطورة لحل أزمة المرور في العالم​، وفقًا لما جاء على موقع ماشبل التقني.

وتضمن الموقع الإلكتروني فيديو توضيحيًا يشرح طريقة عمل الأنفاق التي ينوي ماسك حفرها، والتي قال إنه سيصل أقصى عمق لها ليساوي أعلى ارتفاع لأعلى ناطحة سحاب في العالم.

وأوضح الفيديو سيارة تيسلا، المملوكة لإيلون ماسك أيضًا، تقف على ما أطلق عليه زلاجة سيارات، لتصل إلى طريق تحت الأرض فتتحرك بسرعة 300 ميل في الساعة، ومن ثم تخرج في أقرب نقطة يريدها السائق، وتقف السيارات مصطفة في هيئة طابور منتظرة دورها للنزول تحت الأرض.

وأشار ماسك إلى أنه يخصص من ساعتين إلى ثلاث ساعات يوميًا لشركته الجديدة، لمتابعة أعمالها، بجانب شركاته الثلاث الأخرى، وهي: سبيس اطس المتخصصة في شؤون الفضاء، وتيسلا المتخصصة في تصنيع السيارات الذكية، ونيور الينك وهي شركة جديدة متخصصة في تطوير تقنيات خاصة بتحسين أداء المخ.