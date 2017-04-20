“الاتحاد للطيران” تبقي على عدد رحلاتها لأمريكا دون تغيير‎

المصدر: أبوظبي- إرم نيوز

أعلنت شركة “الاتحاد للطيران“، أنها لا تنوي خفض عدد رحلاتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما أعلنت شركة “طيران الإمارات” عن تقليل عدد رحلاتها المتجهة إلى الأراضي الأمريكية بسبب تراجع الطلب.

وقال متحدث باسم شركة الاتحاد للطيران في بيان صادر مساء أمس الأربعاء: “لم نشهد تغيراً كبيراً في الطلب على رحلاتنا لأمريكا على مدار الفترة الماضية، وتحديداً منذ القيود التي فرضتها الحكومة الأمريكية”.

وأضاف أن الشركة ستقوم مع مطلع يونيو/ حزيران المقبل بترقية رحلتها اليومية الثانية على وجهة “أبوظبي – نيويورك” عبر استخدام طائرة طراز “إيرباص A380″، مشيراً إلى إن هذا الإجراء يعد شهادة على التزام الشركة المستمر حيال السوق الأمريكية بغض النظر عن التطورات الأخيرة.

وكانت بضع شركات طيران شرق أوسطية تأثرت الشهر الماضي من الحظر الأمريكي القاضي بمنع حمل الأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة على متن الرحلات الواردة.

واشتمل قرار الحظر على 10 خطوط طيران و10 مطارات، بينها 7 في بلدان عربية، هي مصر والسعودية والإمارات وقطر والكويت والأردن والمغرب إضافة إلى تركيا.

وبحسب المتحدث، لا يزال الطلب قوياً على جميع رحلات “الاتحاد” لأمريكا، البالغ عددها 45 رحلة، والتي توفرها الشركة أسبوعياً بين أبوظبي وست مدن أمريكية هي: نيويورك، وواشنطن، وشيكاغو، وسان فرانسيسكو، ولوس أنجليس، ودالاس.

والاتحاد للطيران، التي تأسست عام 2003، مملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي، ولديها حصص ملكية في كل من طيران برلين، والخطوط الجوية الصربية، وطيران سيشل، وآير لينغوس، وجيت آيروايز، وفيرجن أستراليا، وداروين آيرلاينز.

وكانت “طيران الإمارات” أعلنت أخيرا أنها خفضت عدد رحلاتها إلى 5 من أصل 12 مدينة تتوجه إليها رحلاتها في الولايات المتحدة الأمريكية.