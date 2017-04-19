مصر تضع خطة لحل أزمة التهرب الضريبي (فيديو إرم)

المصدر: منار مختار - إرم نيوز

كشف عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن محاولة وزير المالية وجهات حكومية أخرى وضع خطة لحل أزمة التهرب الضريبي بشقيها الدخلي والقيمة المضافة، في محاولة حصر المجتمع الضريبي.

وقال سامي في تصريحات لـ “إرم نيوز”: إن “هناك أكثر من 85 شركة متهربة من الضرائب مؤخرًا”، لافتًا إلى أن “المصلحة تركز خلال الفترة المقبلة على حصر المجتمع الضريبي بكافة طبقاته ومهنه”.

وضرب مثالاً بمهنة المحاماة، إذ بلغت قيمة أكبر تحصيل ضريبي من المحامين 100 ألف جنيه من المحامي فريد الديب.

في حين قال كريم إمام الخبير الضريبي: إن “الوعاء الضريبي ثقافة عامة تحتاج إلى نشر وتوعية من خلال آليات تحتاج إلى جهود وأدوار مجتمعية ومؤسسات حكومية”.

موفق عصام الدين، رئيس المكتب الفني لمصلحة الضرائب المصرية، أشار إلى أن المصلحة تعمل على إدارة للمهن الحرة من خلال مركز كبار ممولي المهن الحرة وقواعد للمحاسبة لتقليل نسبة التهرب الضريبي من خلال قواعد لكل نشاط سواء الأطباء أو الفنانين والمهندسين.