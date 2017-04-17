إفلاس أكبر شركة إيرانية للزيوت النباتية

المصدر: طهران – إرم نيوز

أعلنت أكبر شركة لمنتجات الزيوت النباتية في إيران، أمس الأحد، إغلاقها وتسريح 200 من موظفيها في العاصمة طهران، بعد إفلاسها.

وقال مسؤول كبير في الشركة لوكالة “تسنيم” الإيرانية، اليوم الاثنين، إن “الشركة لديها 2500 موظف، وقامت أمس بتسريح 200 عامل من عمال مكتبها الرسمي في العاصمة طهران”، مضيفاً أن “شركة منتجات الزيوت النباتية واجهت مشاكل عديدة في عهد الرئيس الحالي حسن روحاني ولم تقدم هذه الحكومة لها أي دعم لتجاوز المعوقات”.

وأوضح حبيبي كريمي أحد أعضاء اللجنة المشرفة على عمل شركة الزيوت العالمية الإيرانية أن “إغلاق الشركة جاء بسبب تراكم الديون؛ ما دفعها إلى إغلاق 30 مكتباً لهذه الشركة في عموم المدن الإيرانية، وتسريح نحو 450 من أصل 2500 موظف”.

وتأسست شركة “الزيوت العالمية في إيران عام” 1955 في عهد الحكم البهلوي، وفي عام 1997 بدأت الشركة عملية الإنتاج إذ وصلت إلى معدل 5 أطنان من الزيوت يومياً، فيما بلغ حجم الإنتاج 200 طن يومياً العام 1977.

وبعد سقوط النظام البهلوي على يد رجل الدين الإيراني روح الله الخميني العام 1979 وتأسيس نظام إسلامي، استولت مؤسسة ما تعرف بـ”شهداء الثورة” العام 1985 على الشركة وأصبحت تابعة لها، باعتبارها أكبر مؤسسة تقوم بنشاطات اقتصادية واسعة بأمر من مؤسسها الخميني.