إيران إير توقع عقداً مع “إيه.تي.آر” لشراء 20 طائرة

المصدر: وكالات - إرم نيوز

وقعت الخطوط الجوية الإيرانية “إيران إير” عقداً لشراء 20 طائرة من شركة “إيه.تي.آر”، وفق ما نقلت وكالة “أنباء الطلبة” الإيرانية عن نائب وزير النقل.

وقال أصغر فخرية كاشان إن “العقد بين إيران إير و(ايه.تي.آر) لشراء 20 طائرة طراز (72-600) من (إيه.تي.آر) جرى توقيعه من قبل المسؤولين في كلا البلدين”.

ويأتي الاتفاق بعد أن وقعت إيران، التي لم تشتر بشكل مباشر أي طائرة غربية الصنع، منذ نحو 40 عاماً، عقوداً مع (إيرباص) الأوروبية ومنافستها الأمريكية (بوينغ) العام الماضي لشراء نحو 180 طائرة.

وأصبح هذا ممكناً بعد إبرام اتفاق بين إيران و6 قوى كبرى لرفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران في مقابل تقييد إيران برنامجها النووي.

وتعتبر “إيه.تي.آر” مشروع مشترك بين إيرباص ومقرها فرنسا وشركة “ليوناردو” الإيطالية.

وجرى التوصل إلى اتفاق أساسي لشراء 20 طائرة، مع خيارات لشراء 20 طائرة أخرى، قبل عدة أسابيع لكن المفاوضات طالت بشأن اتفاق يتعلق بالصيانة وقطع الغيار بين “إيران إير” وشركة “برات آند ويتني” الكندية لصناعة المحركات والمملوكة لمجموعة “يونايتد تكنولوجيز” الأمريكية لصناعات الطيران.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان فخرية كاشان يشير إلى عقد الطائرات الأساسي أم حزمة الاتفاقات النهائية بما في ذلك الاتفاق المتعلق بالمحركات.

كما لم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من “إيه.تي.آر” لكن متحدثاً باسم الشركة قال أمس الأحد: “مازلنا نعكف على وضع اللمسات النهائية على الاتفاق”.