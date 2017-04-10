العمل السعودية تحدد قيمة غرامة عدم استقبال العمالة المنزلية

المصدر: الرياض– إرم نيوز

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية خالد أبا الخيل أنه تقرر فرض غرامة 150 ريالاً يومياً على مخالفي نظم استقبال العمالة المنزلية.

وقال أبا الخيل: “تقرر فرض الغرامة في حال تخلف أصحاب المنازل عن استقبال العمالة المنزلية وإرسال العاملات إلى دور الإيواء المنتشرة في المناطق”، موضحاً أن “المدة القصوى لبقاء أي عاملة لا تتجاوز 15 يوماً، إذ يتم بعد ذلك إجراء نقل كفالة العاملة إلى مستفيد آخر”.

من جانبه أوضح الناطق الإعلامي باسم جوازات المنطقة الشرقية العقيد معلا العتيبي في تصريح لصحيفة “الوطن” السعودية أنه “عند مضي 12 ساعة من عدم مراجعة صاحب العمل لاستلام العاملة المنزلية سيتم تسليمها لمكتب رعاية شؤون العاملات بالمنطقة، بعد التعاون والتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وإدارة الجوازات بالمطار”، موضحاً أنه لا يوجد تأخير في تسليم القادمات للعمل بالمكتب المخصص بجوازات مطار الملك فهد الدولي بالدمام.

وقال إن “الجوازات أتاحت لأصحاب العمل التأكد من وصول القادمة للعمل، من خلال خدمات موقع “أبشر” التابع لوزارة الداخلية، وفي حال عدم تمكنه من المراجعة لاستلامها يمكنه من حسابه عمل تفويض إلكتروني لمن يرغب بتسملها نيابة عنه”.