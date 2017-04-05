تونس أول دولة تسوق شاحنات من صنعها في أفريقيا

المصدر: محمد رجب - إرم نيوز

أعلن وزير التجارة والصناعة التونسي زياد العذاري اليوم الأربعاء، عن توقيع شركة تونسية خاصة عقدًا لبيع شاحنات من صنع بلاده لدولة أفريقيا بداية بدولة بوركينا فاسو.

وأوضح العذاري، في تصريح إذاعي، ضمن الوفد المرافق لرئيس الحكومة في جولته الأفريقية، أنّ هذا العقد يجعل من تونس، الدولة الأفريقية الوحيدة التي تبيع شاحنات في بوركينافاسو، مضيفًا أنّ هذا العقد تمّ تخصيصه لبيع شاحنات تونسية الصنع، وبنسبة 100%، وبحمولة 45 ألف لتر.

وأشار وزير التجارة والصناعة، إلى أنّ هذا العقد يؤشر إلى وجود عمليات فعلية، تتمّ بين الوفود المشاركة، بمناسبة المنتدى الاقتصادي للتجارة والأعمال.

ويواصل رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ووفد وزاري، ونحو 100 من رجال الأعمال، جولته الأفريقية التي تأخذه إلى 3 دول وهي النيجر، وبوركينافاسو، ومالي.

وفي نيامي، العاصمة النيجرية، أكد الشاهد خلال إشرافه على فعاليات المنتدى الاقتصادي التونسي النيجري بحضور 300 رجل أعمال ورؤساء مؤسسات من القطاع الخاص من البلدين أنّ العديد من الفرص والمزايا متاحة اليوم لدفع التعاون الاقتصادي التونسي النيجري، وأنّ ترؤس وفد هام من الفاعلين الاقتصاديين في تونس إشارة قوية على إقبال المستثمر التونسي على الوجهة الأفريقية في جنوب غربي الصحراء مما يتطلب إرساء منظومة تشريعية تدفع نحو إقامة علاقات شراكة اقتصادية تلبّي انتظارات القطاع الاستثماري في البلدين على قاعدة الربح المتبادل.

وأوضح الشاهد أنّ الكفاءات التونسية على استعداد تامّ لتقديم خبرتها للنيجر ولعدد من دول جنوب الصحراء في مجالات الصحة والتكوين والبناء والطاقة والصناعات التحويلية.