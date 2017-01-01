“أسما كابيتال” البحرينية تستحوذ على حصة في “يوتيكو” الإماراتية مقابل 147 مليون دولار

المصدر: المنامة – إرم نيوز

اتفقت أسما كابيتال، وهي شركة استثمار مقرها البحرين على شراء حصة في شركة المرافق الإماراتية الخاصة يوتيكو بموجب صفقة بقيمة 147 مليون دولار.

وقالت الشركتان اليوم الأحد، دون الكشف عن حجم الحصة إن أسما اشترت “حصة أقلية كبيرة”. وتتضمن الصفقة شراء أسهم وتمويل مشروعات وستستكمل في الربع الأول من 2017.

وتمت صفقة الشراء من خلال صندوق البنك الإسلامي للتنمية للبنية الأساسية 2 الذي تديره أسما كابيتال وهي مملوكة لمؤسسات سيادية من بينها البنك الإسلامي للتنمية وصندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد السعوديتين ووزارتي المالية في البحرين وبروناي، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأكدت أسما كابيتال دون إسهاب، أنها تهدف لمزيد من الاستثمار مع يوتيكو في مشروعاتها وأنشطتها الأخرى. وقالت يوتيكو ولديها استثمارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، إنها تأمل في المشاركة في مشروعات خارجية.

وفي أغسطس/ آب أعلنت يوتيكو أنها ستستثمر نحو 185 مليون دولار لمضاعفة طاقتها لتحلية المياه خلال عامين.