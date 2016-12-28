الخطوط الجوية القطرية تستكمل شراء حصة في أكبر شركة طيران بأمريكا اللاتينية

المصدر: وكالات

قالت شركة “لاتام إيرلاينز” التي مقرها تشيلي اليوم الأربعاء، إن الخطوط الجوية القطرية استكملت شراء حصة قدرها 10% في أكبر شركة طيران في أمريكا اللاتينية في صفقة قيمتها 608.4 ملايين دولار.

وكانت لاتام أعلنت في منتصف يوليو تموز عن اتفاق تشتري الخطوط القطرية بمقتضاه 10% في الشركة عبر إصدار لأسهم جديدة بسعر قدره 10 دولارات للسهم وفي الاتفاق النهائي قالت الشركة إن الخطوط القطرية اشترت 60.8 مليون سهم في لاتام.

وقالت لاتام في بيان: “دخول قطر إلى ملكية (لاتام) هو فرصة لتطوير علاقة طويلة الأجل واستكشاف فرص جديدة للربط مع آسيا والشرق الأوسط.”

وأجبر الاتفاق مع الخطوط القطرية عائلة سيتو التشيلية وعائلة أمارو البرازيلية على تعديل هيكل ملكية لاتام في سبتمبر أيلول حتى لا يخفف مشاركتهما.

وأعلنت الشركة التي تأسست في 2012 من خلال تحالف بين لان التشيلية وتام البرازيلية عن خسائر كبيرة في الأعوام القليلة الماضية وسط ركود في البرازيل وتسبب ذلك في عدد من التعديلات في العمليات بما فيها تخفيضات في أسطول الطائرات.