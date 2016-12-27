شركة “أمازون” العالمية: موسم عطلات 2016 هو “الأفضل على الإطلاق”

المصدر: وكالات

قالت شركة “أمازون دوت كوم” للتسوق عبر الإنترنت إنها حققت أفضل موسم عطلات على الإطلاق مع بيع أكثر من مليار سلعة حول العالم عبر برنامجها “أمازون برايم”.

وأضافت الشركة أن المساعد الرقمي “أمازون إيكو” ونسخته الأصغر “إيكو دوت” احتلا صدارة قائمة ِأفضل البائعين.

وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، إن مبيعات أجهزة إيكو زادت إلى أكثر من تسعة أمثال المبيعات المسجلة في موسم عطلات العام الماضي.

وأضافت أن أكثر من 72% من عملاء أمازون حول العالم، قاموا بالتسوق عبر أجهزة الاتصال المحمولة، وأن 19 من ديسمبر كانون الأول كان اليوم الأكثر تسوقا في موسم عطلات هذا العام.

وصعد سهم أمازون 1.4% إلى 771.24 دولار أثناء التعاملات الصباحية ببورصة “وول ستريت”.