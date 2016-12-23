خبير بريطاني يكشف تفاصيل تلاعب الشركات الكبرى في صناعة الأدوية

المصدر: مدني قصري – إرم نيوز

كشف البريطاني ريتشارد روبرتس، الحائز على جائزة نوبل للطب، تلاعب شركات الأدوية الكبرى في عمليات التصنيع، مشيرًا إلى أنها تقوم بوضع مصالحها الاقتصادية قبل الصحة، من خلال تحكمها في التقدم العلمي لأن الشفاء التام غير مربح.

وقال روبرتس في مقابلة مع مجلة “PijamaSurf” إن الأدوية التي تعالج الأمراض وتشفيها شفاء تاما ليست مربحة، ولا يتم تطويرها من قبل شركات الأدوية التي تعمل بالتوازي على تطوير الأدوية التي تحوّل الأمراض إلى أمراض مزمنة، وتجعل هذه الأدوية أدوية قابلة للاستهلاك بلا نقطاع”.

وأضاف روبرتس، الحائز على الجائزة في العام 1993 “هل من الطبيعي أن تحكُم صناعة الصحة نفسُ القيم والمبادئ والمعايير التي تحكم السوق الرأسمالي، والتي تشبه إلى حد كبير قيم ومعايير سوق المافيا؟، مؤكدًا أن المختبرات الدوائية تقوم بإهمالها الخدمة للمرضى، وأن انشغالها فقط بالربحية الاقتصادية.

وأشار روبرتس، إلى أن شركات الأدوية صارت تهتم بمحفظة المريض أكثر من اهتمامها بصحته، ولهذا السبب صارت البحوث فجأة تنحرف نحو اكتشاف العقاقير التي لا تشفي، والتي تُحوّل الأمراض إلى أمراض مزمنة، وهو ما يجعل المرضى يكتشفون أن التحسينات الصحية تختفي بمجرد التوقف عن أخذ الدواء”.

ويشير مقال الموقع المذكور، إلى أن ما صرح به روبرتس من تفاصيل يؤكد ما تضمنه مقال موسع نُشر في العام 2007 في صحيفة “لا فانجوارديا” وتضمن المزيد من التفاصيل حول طريقة تلاعب المختبرات فيما يتعلق بالأدوية.