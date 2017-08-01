العراق يطرح 8 مناطق للتنقيب عن النفط أمام الشركات العالمية

أعلن العراق، اليوم الثلاثاء، طرح 8 مناطق استكشافية حدودية وبحرية، وسط وجنوبي البلاد، للاستثمار أمام الشركات النفطية العالمية.

وقال المدير العام لدائرة العقود والتراخيص البترولية في وزارة النفط عبدالمهدي العميدي، في بيان صحافي: “من أجل استكشاف وتطوير وإنتاج في عدد من الرقع الاستكشافية الحدودية البرية والبحرية جنوب ووسط العراق، فإن وزارة النفط تدعو الشركات العالمية إلى المشاركة والحصول على حقائب المعلومات للاستثمار والتطوير”.

وأضاف العميدي أن “الرقع التي تكون على الحدود العراقية الكويتية هي 3 رقع تشمل رقعة خضر الماء ورقعة جبل سنام ورقعة الفاو، في حين أن الرقع على الحدود مع إيران عددها 5 هي السندباد والحويزة والشهابي وزرباطية ونفط خانه”.

وسبق للعراق أن اعتمد 45 شركة نفطية عالمية أبرزها “أكسون موبيل” الأمريكية، و”لوك أويل” الروسية، و”ايني” الإيطالية، و”بي.بي” البريطانية، و”توتال” الفرنسية، وشركات روسية وصينية ويابانية وكورية وماليزية وإندونيسية كشركات مهيئة للتنافس في الاستثمارات النفطية في العراق.