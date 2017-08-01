النفط يصعد مع تراجع مخزونات أمريكا وزيادة إمدادات “أوبك” تضع ضغوطًا

صعد النفط، اليوم الثلاثاء، بدعم من الطلب القوي على الوقود في الولايات المتحدة، لكن استمرار زيادة إمدادات منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” يكبح الأسعار.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، بحلول الساعة 0712 بتوقيت غرينتش، نحو 50.32 دولار للبرميل بارتفاع 15 سنتًا، أو ما يعادل 0.3 % عن سعر أحدث إغلاق.

وفتح الخام الأمريكي اليوم فوق 50 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ 25 مايو/ آيار.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 52.85 دولار للبرميل بارتفاع 13 سنتًا أو ما يعادل 0.25 %.

وقال بنك “بي.إن.بي باريبا” الفرنسي إن “الطلب الأمريكي على البنزين زاد إلى المستويات المرتفعة المسجلة العام الماضي، وانخفضت المخزونات الأمريكية على الأخص في الساحل الشرقي”.

وإجمالًا، انخفضت مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة 10 % من مستوياتها المرتفعة المسجلة في أواخر مارس/ آذار إلى 483.4 مليون برميل.

وعلى الرغم من انخفاض المخزونات الأمريكية، هناك مؤشرات على أن أسواق النفط العالمية ستظل تحظى بوفرة في الإمدادات ما يكبح زيادات أخرى في السعر.

وأظهر مسح أجرته رويترز، أن إنتاج منظمة “أوبك” من النفط، زاد هذا الشهر 90 ألف برميل يوميًا إلى أعلى مستوى في 2017 عند 33 مليون برميل يوميًا بقيادة تعاف آخر في الإمدادات من ليبيا، وهي واحدة من بلدين معفيين من اتفاق لخفض الإنتاج.