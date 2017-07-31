النفط يرتفع لأعلى مستوى في شهرين مع تراجع المخزونات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، لأعلى مستوى في شهرين بدعم من تراجع المخزونات الأمريكية والتهديد بفرض عقوبات على فنزويلا العضو في منظمة “أوبك”.

وقفزت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي فوق 50 دولارًا للبرميل لفترة وجيزة اليوم، وبحلول الساعة 0654 بتوقيت غرينتش بلغت 49.97 دولار للبرميل، لتظل مرتفعة 25 سنتًا أو ما يعادل 0.5% عن آخر سعر إغلاق.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 52.85 دولار للبرميل مرتفعة 33 سنتا أو ما يعادل 0.6% وبلغت الأسعار 52.90 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة وهو أعلى مستوى لها منذ 25 مايو/ أيار الماضي.

ومع الزيادة في الأسعار يتجه العقدان للارتفاع للجلسة السادسة على التوالي.

وارتفعت الأسعار نحو 10% منذ آخر اجتماع لأعضاء بارزين في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك“ومنتجين كبار آخرين من بينهم روسيا، وبحث الاجتماع إجراءات محتملة لتخفيض المعروض في أسواق النفط.

وتدرس الولايات المتحدة فرض عقوبات على قطاع النفط الحيوي في فنزويلا ردًا على انتخابات أجريت، أمس الأحد، لاختيار جمعية تأسيسية انتقدتها واشنطن.

لكن متعاملين يقولون إن الدعم الأكبر للأسعار يأتي حاليًا من تراجع المخزونات في الولايات المتحدة.

وانخفضت مخزونات النفط الأمريكي 10% من ذروتها في مارس/ آذار إلى 483.4 مليون برميل.

وعلى صعيد الإنتاج انخفض الإنتاج الأمريكي 0.2% إلى 9.41 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 21 يوليو/ تموز بعد أن زاد أكثر من 10% منذ منتصف 2016.