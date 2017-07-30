الإمارات ترفع أسعار الوقود في أغسطس

أعلنت وزارة الطاقة الإماراتية الأحد، عن زيادة أسعار الوقود في الدولة بنسب بين 1.7 في المائة إلى 2 في المائة خلال آب/أغسطس المقبل، بناء على متوسط الأسعار العالمية.

وقالت الوزارة وفق بيانات نشرت على موقعها الإلكتروني، ‏إن “لجنة متابعة أسعار الوقود التابعة لها، قررت أن يكون سعر لتر البنزين (سوبر 98) في محطات التوزيع 1.89 درهم (0.514 دولار) مقابل 1.86 درهم (0.506 دولار) في تموز/يوليو الجاري”.

وأضافت وزارة الطاقة بحسب البيانات، أن “أسعار الديزل زادت من 1.84 درهم (0.5 دولار) إلى 1.88 درهم (0.511 دولار)”.

وتأتي هذه الزيادة بعد انخفاض بواقع 10 فلوس (0.0272 دولار) خلال شهر تموز/يوليو الماضي.

وارتفع سعر “بنزين 95” الأكثر شعبية إلى 1.78 درهم (0.484 دولار) مقابل 1.75 درهم (0.476 دولار)، ووصل سعر “بنزين 91” إلى 1.71 درهم (0.465 دولار) مقابل 1.68 درهم (0.457 دولار).

وكانت الإمارات أعلنت عن بدء تحرير أسعار الوقود في الدولة مطلع آب/أغسطس 2015، واعتماد آلية للتسعير وفقاً للأسعار العالمية، ويشمل قرار تحرير الأسعار مادة الجازولين المستخدم كوقود للسيارات والديزل.