الكويت: توجه لرفع منحة البنزين للمواطنين من 75 لتراً إلى 100 لتر شهرياً

تعتزم الحكومة الكويتية رفع منحة البنزين المقدمة للمواطنين من 75 لترًا، إلى 100 لتر شهريًا.

وقال مسؤولون كويتيون إن الزيادة المرتقبة تأتي بسبب “ظهور مؤشرات تفيد بزيادة الأعباء المعيشية على المواطنين في الآونة الأخيرة”.

وذكرت صحيفة “الأنباء” الكويتية أن “المسؤولين طالبوا باستعجال تطبيق القرار قبل نهاية العام الحالي، تحسبًا لتطبيق برنامج الضرائب الحكومي، ما سيزيد الأعباء المالية على المواطنين بطبيعة الحال”.

وكانت السلطتان التشريعية والتنفيذية في الكويت اتفقتا في تشرين الأول/ أكتوبر 2016، على تطبيق قرار منحة 75 لترًا من البنزين شهريًا لكل مواطن، إلا أن التأخير شاب تطبيق المنحة.

وأشار مسؤولون في الحكومة إلى أن التأخير سببه الوقت الذي استغرقته الجهات المعنية لإعداد المنحة، والاتفاق على آلية تنفيذها، وإعداد الشبكة الإلكترونية الخاصة بأجهزة الصرف عبر البطاقة المدنية للمواطنين.

وأكد مسؤولون على أن جميع الأمور جاهزة لتطبيق قرار المنحة والتنفيذ الفوري، مشيرين إلى أن أسعار البنزين لن تشهد أية زيادة خلال الأشهر القادمة.

وجاء قرار المنحة كتعويض للمواطن الكويتي، بما يعادل 30% من قيمة الزيادة التي طرأت على أسعار البنزين.

وأعلنت الحكومة، في أيلول/ سبتمبر 2016، رفع سعر البنزين، بنسبة تصل إلى 80% في خطوة لمواجهة التداعيات الناجمة عن تراجع أسعار النفط، الذي تعتمد عليه الكويت بنسبة 90% في تمويل ميزانيتها العامة.