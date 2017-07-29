وزير النفط العراقي يبحث في طهران نقل الغاز الإيراني إلى البصرة وبغداد

أوردت وكالة إيرانية أن وزير النفط العراقي جبار اللعيبي سيلتقي اليوم السبت، نظيره الإيراني “بيجن نامدار زنغنة” في طهران لبحث المشاريع المشتركة بين البلدين.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إيرنا”: إن وزير النفط العراقي سيلتقي اليوم نظيره الإيراني، لبحث آخر التطورات في سوق النفط والمشاريع النفطية المشتركة بين إيران والعراق، كما سيتم بحث تطوير مشروع نقل الغاز من إيران إلى مدينتي البصرة وبغداد.

ونقل موقع مقرب من وزارة النفط الإيرانية عن مصادر خاصة، أن “وزير النفط العراقي سيركز خلال مباحثاته في طهران على مناقشة نقل نفط كركوك إلى مصفاة “كرمانشاة” في إيران لإجراء عملية التكرير وإعادة المشتقات إلى العراق، وتطوير مشروع نقل الغاز إلى بغداد والبصرة”.

وأضافت المصادر أن “الوزير العراقي سيتطرق إلى قضية نقل الغاز الإيراني إلى محافظة البصرة جنوب العراق عبر مسار شلمجة الحدودي، وكذلك التعاون الدولي بين البلدين في مجال الطاقة”.

وكان البلدان قد وقّعا مذكرة حول تصدير الغاز من الجانب الإيراني إلى العراق في العام 2009، وتحولت هذه المذكرة فيما بعد إلى اتفاقية نصت على أن تصدّر إيران من 20 حتى 25 مليون متر مكعب من الغاز إلى العراق.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تم التوقيع على اتفاقية ثانية حول تصدير الغاز الإيراني إلى العراق، وتم الاتفاق على نقل من 25 حتى 40 مليون متر مكعب من الغاز لتأمين وقود محطة “شط البصرة”.

وتوصل الجانبان عقب مباحثات مكثفة أواخر العام الماضي إلى اتفاق يقضي بتدشين هذا الخط.

وكان مدير عام الشركة الوطنية للغاز الإيراني “حميد رضا عراقي”، أعلن الجمعة، أن العراق طلب زيادة استيراد الغاز من إيران، مضيفاً أن “العراق سيصبح البلد الأكثر استيرادًا للغاز الإيراني، في حال اكتمال باقي مراحل مشروع أنبوب الغاز نحو بغداد والبصرة”.

وأوضح أن “إيران تبحث طلب العراق زيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى البلاد”، مشيراً إلى أن صادرات إيران من الغاز إلى العراق تبلغ حاليًا 7 إلى 8 ملايين متر مكعب يومياً.

ولم يُعلن الجانب العراقي أية تفاصيل عن حجم زيادة استيراد الغاز من إيران، وبدأت إيران مشروعًا طال انتظاره لتصدير الغاز الطبيعى إلى العاصمة العراقية بغداد في حزيران/ يونيو الماضي، ومن المتوقع أن تصل الصادرات إلى 35 مليون متر مكعب يوميًا في المستقبل القريب.