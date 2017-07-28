النفط يصعد لأعلى مستوى في شهرين ويتجه لتسجيل أكبر زيادة أسبوعية هذا العام

صعدت أسعار النفط أثناء التعاملات اليوم الجمعة إلى أعلى مستوياتها في شهرين متجهة نحو تسجيل أقوى أسبوع من المكاسب هذا العام بفعل مشتريات لتغطية مراكز مدينة وسط بوادر على انحسار وفرة المعروض.

وسجلت مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة هبوطا أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي وقالت السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، إنها ستجري المزيد من الخفض في إنتاجها النفطي في أغسطس أب.

وارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق أكثر من 2 بالمئة إلى 52.68 دولار للبرميل عند أعلى مستوى لها في الجلسة قبل أن تتراجع قليلا إلى 52.46 دولار بحلول الساعة 1615 بتوقيت غرينتش.

وزادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.40 بالمئة إلى 49.78 دولار للبرميل.