تركيا تضاعف إيراداتها من النفط الإيراني

استوردت تركيا أكثر من 1.209 مليون طن من النفط الإيراني (298،399 برميل يوميًا في أبريل/نيسان الماضي)، ما يشير إلى النمو ثلاث مرات مقارنة بشهر أبريل 2016.

ووفقًا لأحدث الإحصاءات الصادرة عن هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية (إمرا) في 25 يوليو/ تموز، بلغ إجمالي الصادرات النفطية الإيرانية إلى تركيا خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان 3.662 مليون طن (225823 برميل يوميًا)، وقد بلغ الرقم لنفس الفترة من العام الماضي 1.738 مليون طن، أي 107،176 برميل يوميًا.

كما زادت تركيا من واردات الغاز من إيران خلال الفترة المذكورة بنسبة 14 % لتصل إلى 3.228 مليار متر مكعب.

وارتفعت كمية الغاز من إيران في أبريل/نيسان بنسبة 24.53 % لتصل إلى 810.73 مليون متر مكعب، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية.