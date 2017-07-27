النفط يصعد لأعلى مستوى في 8 أسابيع بدعم من مكاسب لعقود البنزين

صعدت أسعار النفط أثناء التعاملات، اليوم الخميس، إلى أعلى مستوياتها في 8 أسابيع مدعومة بقفزة في أسعار عقود البنزين الأمريكي موسعة مكاسبها هذا الأسبوع والتي جاءت بعد أن تعهد أعضاء رئيسون في منظمة “أوبك” بخفض الصادرات وزيادة حادة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 50 سنتًا أو 1% إلى 51.47 دولار للبرميل بحلول الساعة 17:40 بتوقيت غرينتش في حين زادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 33 سنتًا أو 0.7% إلى 49.08 دولار.

وفي وقت سابق من الجلسة قفز الخامان القياسيان إلى أعلى مستوياتهما منذ 31 من مايو/أيار الماضي.