الجزائر تعلن أن صادراتها من الغاز ستصل إلى 54 مليار متر مكعب في 2017

قال رئيس شركة الطاقة الجزائرية “سوناطراك”، التي تديرها الدولة، اليوم الخميس، إن صادرات الجزائر من الغاز ستصل إلى 54 مليار متر مكعب هذا العام ارتفاعا من 51 مليار متر مكعب في 2016 مع بدء الإنتاج في حقلي “رقان” و”توات”.

وقال عبد المؤمن ولد قدور الرئيس التنفيذي لسوناطراك للصحفيين أثناء تفقده حقل الغاز حاسي الرمل”إن من “الصعب جدا” تلبية الطلب المحلي المتنامي واحتياجات التصدير للعملاء، لاسيما في الأسواق الأوروبية”.

وأضاف “لدينا نقص قدره 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا” تحتاج البلاد لتغطيته، مضيفاً: “علينا أن نبرم صفقات مع العملاء في الاتحاد الأوروبي لكن النقطة الرئيسة ما زالت تتمثل في توافر البضاعة”.

وذكر أن الجزائر لا تركز على أوروبا فحسب باعتبارها عميلا رئيسا للغاز لكنها تبحث أيضا عن عملاء في مناطق أخرى.

وبعد 3 سنوات من بدء انهيار أسعار النفط وتقليص ميزانية البلد العضو في أوبك، تعكف الجزائر على إبرام اتفاقات أكثر مرونة مع الشركات الأجنبية التي طالما شكت من شروط تشغيل صعبة في البلاد.

و”رقان” و”توات” من بين مجموعة حقول في جنوب الجزائر من المتوقع أن تنتج نحو 9 مليارات متر مكعب جديدة من الغاز سنوياً.

والجزائر ثالث أكبر مورد للغاز إلى أوروبا، لكن مسؤولين بالاتحاد الأوروبي يجرون محادثات بخصوص تحسين ظروف الاستثمار بهدف تعزيز الثقة بها في الأمد الطويل.

وألقى ركود الإنتاج في الماضي والشروط الصارمة والارتفاع الكبير في الطلب المحلي على الغاز لتوليد الكهرباء بظلال من الشكوك أيضا على مستقبل الصادرات.