السعودية تبدأ بإنشاء “المشروع الوطني للطاقة الذرية”

قرر مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه الذي ترأسه الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين، الموافقة على إنشاء مشروع وطني باسم “المشروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة”.

ووافق المجلس على اللائحة المالية والإدارية لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، التي تشرف على المشروع الذي يتكون من عدد من البرامج والمبادرات، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

من جهة أخرى، جدد مجلس الوزراء تأييد المملكة الكامل للإجراءات التي اتخذتها دولة الكويت الشقيقة تجاه البعثة الدبلوماسية الإيرانية في دولة الكويت بعد صدور حكم قضائي بشأن ما يعرف بـ “خلية العبدلي”، ومشاركة جهات إيرانية بمساعدة ودعم أفراد الخلية.

وشدد المجلس على ما اشتمل عليه البيان الصادر عن الجلسة الطارئة التي عقدت على مستوى المندوبين الدائمين بمقر جامعة الدول العربية، بشأن التطورات والانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة في القدس والحرم القدسي، مجددًا إدانة المملكة واستنكارها للإجراءات التي أقدمت عليها السلطات الإسرائيلية في المسجد الأقصى وإغلاقه أمام المصلين، ومطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.