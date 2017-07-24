السعودية: نتوقع تحسن سوق النفط ومستعدون لخطوات جديدة

أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الاثنين، أن نمو الطلب على النفط يكفي لتعويض أثر ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي في 2018، وأنه سيفضي إلى “تحسن” الأوضاع بأسواق الخام.

وأضاف الفالح أن “منظمة أوبك وشركاءها غير الأعضاء مثل روسيا مستعدون لأخذ إجراءات إضافية للمساعدة في استعادة التوازن بالسوق، والقضاء على واحدة من أسوأ حالات تخمة المعروض على الإطلاق”.

وذكر أن “السوق واجهت ضغوطًا في الأسابيع الأخيرة؛ بسبب تراجع التزام أوبك بالتخفيضات وزيادة إنتاج ليبيا ونيجيريا المعفيتين من قيود الإنتاج”، مؤكدًا أن “أوبك مستعدة لمواجهة تلك التحديات بشكل مباشر”.