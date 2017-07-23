الهيئة الملكية للجبيل تصدر توضيحًا حول عمل مصفاة “سامرف” بينبع بعد اندلاع حريق فيها

نقلت وكالة الأنباء السعودية عن متحدث باسم هيئة حكومية قوله إن مصفاة أرامكو السعودية موبيل (سامرف) في ينبع تعمل بشكل عادي بعد اندلاع حريق بمحول كهربائي في بوابة المنشأة أمس السبت.

ونسبت الوكالة الرسمية إلى عبد الرحمن العبد القادر المتحدث باسم الهيئة الملكية للجبيل وينبع التي تدير مدنا صناعية في السعودية القول إن “العمليات مستمرة ولم تتأثر بالحادث الناتج عن حرارة الطقس. وقال المتحدث إن الحريق وقع في الساعة 21:22 بالتوقيت المحلي”.

سامرف مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وإكسون موبيل وتدير مصفاة تكرير طاقتها 400 ألف برميل يوميا في ينبع بالساحل السعودي على البحر الأحمر.

ولم يتسن الوصول إلى متحدث باسم سامرف للحصول على تعليق، وفق وكالة رويترز للأنباء.

واستغلت جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من طهران، نشوب حريق في محول كهربائي بمصفاة نفط في محافظة ينبع السعودية، يوم أمس السبت، للإعلان عن استهدافهم لمصافي التكرير في المدينة بصاروخ باليستي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن محولًا كهربائيًا تابعًا لبوابة مصفاة “سامرف” احترق بسبب حرارة الطقس .. ولا خسائر بشرية أو تشغيلية”.

وأكد موظفون يعملون في المصفاة صحة وقوع حريق تمت السيطرة عليه في مصفاة المدينة الساحلية التابعة إداريًا لمنطقة المدينة المنورة.

وكانت وسائل إعلام يمنية، يسيطر عليها الحوثيون، زعمت أن الجماعة الموالية لإيران أطلقت صاروخًا باليستيًا بعيد المدى على مصافي تكرير النفط في محافظة ينبع السعودية.