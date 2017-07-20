النفط مستقر بعد تراجع كبير في المخزونات الأمريكية

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتحافظ على مكاسب الجلسة السابقة عندما دفع تراجع مخزونات الخام الأمريكية السوق للارتفاع بينما قدم المحللون توقعات متباينة للمعروض قبيل اجتماع أوبك المهم المقرر عقده الأسبوع القادم.

وما زالت أسعار النفط الخام دون مستوى الخمسين دولارا للبرميل بفعل بواعث القلق من ارتفاع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) رغم تعهدها خفض الإنتاج مع بعض المنتجين غير الأعضاء.

وفي الساعة 0613 بتوقيت غرينتش سجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 49.67 دولار للبرميل منخفضة ثلاثة سنتات فقط عن التسوية السابقة.

وتراجعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط سنتين عن الإغلاق السابق إلى 47.09 دولار للبرميل.

وقفزت أسعار الخامين أكثر من 1.5 في المئة في الجلسة السابقة بفعل تقرير يظهر تراجع مخزونات الخام والوقود الأمريكية الأسبوع الماضي.

وبحسب بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجعت مخزونات الخام بالولايات المتحدة 4.7 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في الـ 14 من يوليو/ تموز بينما توقع المحللون انخفاضها 3.2 مليون برميل.