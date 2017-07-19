“راس غاز” القطرية تؤجل تسريح موظفين وسط الأزمة الدبلوماسية

قالت مصادر مطلعة لـ “رويترز” إن شركة “راس غاز” القطرية التي تمتلك الحكومة حصة أغلبية فيها، أجّلت خفضًا في عدد الوظائف بعد الأزمة الدبلوماسية التي بدأت في أوائل يونيو/ حزيران بين الدوحة وجيران لها.

وتم إبلاغ بعض الموظفين في “راس غاز”، في وقت سابق من هذا العام، بأنه سيتم تسريحهم في يونيو/ حزيران في تقليص لعدد الوظائف، بعد قرار العام الماضي بدمج راس غاز مع قطر للغاز، وهما وحدتان للغاز الطبيعي المسال تابعتان لقطر للبترول.

وقال موظفان من الشركة: إنه “على الرغم من ذلك جرى إبلاغ الموظفين في رسالة من الشركة عبر البريد الإلكتروني الشهر الماضي بأن خفض الوظائف تأجل”.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الإرجاء يعني أن عملية الاندماج بأكملها قد تأجلت أم لا.

ويأتي الإجراء في الوقت الذي تعمل فيه قطر على التأقلم مع العقوبات التي فرضتها عليها السعودية ودول عربية أخرى، حيث تبرم اتفاقات تجارية وتلغي مغادرة العمالة الوافدة في القطاعات الحكومية الضرورية للمساعدة في التكيف مع الأزمة.