في أولى فعاليات قمة الرياض.. “آرامكو السعودية” توقع اتفاقات بـ50 مليار دولار مع شركات أمريكية

قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية العملاقة “آرامكو السعودية” اليوم السبت إن الشركة تتوقع توقيع صفقات قيمتها 50 مليار دولار مع شركات أمريكية اليوم السبت في إطار مسعى لتنويع موارد اقتصاد المملكة المعتمد على صادرات النفط.

وكان الناصر يتحدث خلال أولى فعاليات قمة الرياض وهي مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السعوديين الأمريكيين، الهادف إلى تعزيز الشراكات التجارية وخلق فرص عمل، بين البلدين.

ويحضر المنتدى العشرات من المديرين التنفيذيين للشركات الأمريكية والسعودية بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض.

وأوضح الناصر أنه “من المقرر توقيع 16 اتفاقًا مع 11 شركة تشمل مذكرات تفاهم لمشاريع مشتركة” وكان مسؤولون قالوا في وقت سابق إن العديد من الاتفاقات هو بلورة لخطط معلنة من قبل.