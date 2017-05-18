مصادر: “أرامكو” توقع صفقات مع شركات أمريكية أثناء زيارة ترامب

قالت مصادر مطلعة إن شركة “أرامكو” السعودية ستوقع صفقات مع 12 شركة أمريكية، غداً السبت، أثناء زيارة يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعودية.

وأوضحت المصادر أن الصفقات المزمعة مع شركات أمريكية كبرى مثل “شلمبرجر” و”هاليبرتون” و”بيكر هيوز” و”وذرفورد” لخدمات حقول النفط تأتي في إطار سعي شركة النفط العملاقة لتطوير التصنيع المحلي.

وأضافت المصادر أن “أرامكو” ستوقع أيضا صفقات مع “جنرال إلكتريك” ومع شركات “الحفر ناشونال أويلويل فاركو” و”نابورز اندستريز” و”روان” وغيرها.

وامتنع جيف ميلر الرئيس التنفيذي المقبل لشركة “هاليبرتون” عن التعليق على أي صفقات محتملة مع “أرامكو”، وأحجمت “بيكر هيوز” عن التعقيب أيضا.

وكانت “أرامكو” قد قالت عندما أطلقت برنامجها لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء) في 2015 إنها تستهدف مضاعفة نسبة سلع وخدمات الطاقة المنتجة محليا إلى 70% بحلول 2021.

وعملت الشركات الأمريكية تقليديا مع “أرامكو” في مشاريع ضخمة حيث تولت تقديم الخدمات الاستشارية وإدارة المشاريع للمحافظة على طاقة إنتاج النفط في قطاع المنبع والحفر وبناء مصافي التكرير.

وقال أحد المصادر: “هذه الشراكات الجديدة ستعزز الاستثمار الثنائي باتجاه التوطين”.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي وقعت “أرامكو” اتفاقات مع شركتي الحفر “روان” و”نابورز” لإقامة مشاريع مشتركة في إطار برنامج اكتفاء.

وسيساعد اكتفاء على توفير 500 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة للسعوديين وهو جزء رئيسي من خطة الإصلاح الاقتصادي السعودية “رؤية 2030” التي تضطلع “أرامكو” بدور كبير فيها على صعيد تطوير المشاريع الصناعية مع محاولة السعودية تنويع موارد اقتصادها المعتمد على صادرات النفط.

وقال مصدر مطلع إن “جنرال إلكتريك” تعتزم توقيع مذكرات تفاهم في مجالات الخدمات النفطية والرقمية وبرنامج اكتفاء.

وقالت المصادر إن “كيه.بي.آر وجاكوبز إنجنيرينج” و”مكديرموت” و”هانيويل”، وجميعها شركات هندسية، ستوقع مذكرات تفاهم هي الأخرى مع “أرامكو”.

وتستضيف الرياض منتدى سعوديا أمريكيا للرؤساء التنفيذيين، يوم السبت، حيث من المنتظر توقيع عدة صفقات في قطاعات الدفاع والكهرباء والنفط والغاز والصناعة والكيماويات، وستصدر أيضا تراخيص جديدة للشركات الأمريكية للعمل في المملكة.