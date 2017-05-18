اليمن والصين يوقعان على تجديد مذكرة تحديث مصافي عدن‎

وقع اليمن والصين، اليوم الخميس، على خطاب تجديد مذكرة التفاهم الموقعة بين شركة “مصافي عدن”، والشركة الهندسية التابعة لمجموعة “سينوبك”، والمتعلقة بمشروع تحديث “مصافي عدن”.

وسيتم بحسب مذكرة التفاهم، تشكيل فرق فنية من الجانبين لدراسة الجوانب الفنية للمشروع، كما ستقوم شركة “سينوبك” ببحث خيارات تمويل تحديث المشروع، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وخلال المحادثات التي أجراها وزير النفط اليمني سيف الشريف، اليوم، مع نائب رئيس المؤسسة الصينية للبتروكيماويات (سينوبك) ووانج جي جيانج، في العاصمة بكين، عبّر الجانب الصيني عن استعداده تشكيل فرق عمل للجلوس مع الجانب اليمني لبحث التفاصيل الفنية للفرص الاستثمارية النفطية والمعدنية وتطوير مصافي عدن.

كما عبّر الجانب الصيني عن رغبته الجادة في الاستثمار الاستكشافي البري والبحري والاستثمار في الحقول الجديدة التي ستعرضها وزارة النفط اليمنية للاستثمار.

وقدمت “سينوبك”، طلب تجديد العقد الموقع معها خلال الفترة الماضية في قطاع 71 النفطي في حوض “المسيلة”، بمحافظة حضرموت.

وأثّرت الحرب بشكل كبير على القطاع النفطي في اليمن، والذي يعد الرافد الأول للاقتصاد في البلاد، وأدت لتوقف عمليات التنقيب والاستكشاف، وعملية التصدير، ومغادرة الشركات العاملة في البلاد.