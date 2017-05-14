السعودية تكشف عن نظام جديد لمحاربة الغش في البنزين

المصدر: الرياض - إرم نيوز

تعكف وزارة التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية على وضع اللمسات الأخيرة على نظام جديد من شأنه محاربة الغش في البنزين وزيادة الرقابة على محطات التزود بالوقود.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اطّلع، اليوم الأحد، في مبنى الوزارة على “نظام فحص ومعايرة مضخات الوقود الإلكتروني” الذي يهدف لمحاربة حالات الخلط والغش في البنزين، وزيادة الدور الرقابي على محطات الوقود من خلال رفع مستوى الشفافية في الخدمة المقدمة للمستهلكين.

وتسهل الخدمة على أصحاب محطات الوقود طلب فحص ومعايرة مضخات الوقود إلكترونيًا عبر خطوات ميسرة من خلال الموقع الإلكتروني للخدمة fis.mci.gov.sa ، حيث يمكن تحديد موقع المحطة جغرافيًا وبشكل دقيق عبر استخدام تقنية الخرائط، ومن ثم يقوم المختبر بزيارة المحطة والقيام بالاختبارات اللازمة للتأكد من سلامة مضخة الوقود من ناحية صحة قراءة العدادات وجودة الوقود المقدم للمستهلك النهائي .

وبينت الوزارة أنه عند الانتهاء من عملية الفحص والمعايرة، يقوم المختبر بوضع ملصق نتيجة الاختبار على جميع المضخات في المحطة، ويمكن لصاحب المحطة الحصول على الشهادة إلكترونيًا عبر النظام، مفيدة أنه بالشراكة مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، سيتم تطبيق القرار بشكل تدريجي عبر إلزام المحطات الجديدة بفحص ومعايرة مضخات الوقود. وبهدف ضمان الجودة العالية للخدمة المقدمة للمستهلك، وإشراكه في الرقابة على محطات الوقود.

ودعت وزارة التجارة والاستثمار، أصحاب المحطات إلى زيارة الموقع الإلكتروني للخدمة fis.mci.gov.sa وتقديم الطلب للحصول على الشهادة اللازمة والدخول في برنامج فحص الوقود في مرحلته الاختيارية.