النفط يضغط على البورصات العربية والأردن تفلت وحيدة من التراجعات‎

المصدر: أبوظبي – إرم نيوز

ضغطت أسعار النفط المتدنية، على أداء أسواق الأسهم العربية في نهاية تداولات اليوم الأحد، لتتراجع بنحو شبه جماعي باستثناء صعود طفيف للأردن.

وقال عمرو صابر، نائب رئيس شركة “الرواد” المصرية للوساطة في الأوراق المالية: “مثلت أسعار النفط المنخفضة عامل ضغط رئيس على أداء أسواق النفط، وسط غياب واضح للمحفزات”.

وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو/ حزيران الأسبوع الماضي، بنسبة 5.6% إلى 49.1 دولار للبرميل، وفق حسابات أجرتها “الأناضول”.

وتراجعت عقود الخام الأمريكي “نايمكس” تسليم مايو/ أيار بنسبة 6.3%، لتغلق عند 46.22 دولار للبرميل.

وأضاف صابر: “التوقعات ترجح استمرار وتيرة الهبوط على مدار جلسات الأسبوع، ما لم تعاود أسعار النفط صعودها مرتدة من أدنى مستوياتها في 5 أشهر”.

وجاءت بورصة الكويت في صدارة الأسواق الخاسرة، مع هبوط مؤشرها السعري بنسبة 2.79%، وهي أكبر وتيرة هبوط يومية منذ بداية العام الجاري، ليغلق عند 6564.66 نقطة.

وهبط المؤشر الوزني بنسبة 2.45%، وأغلق مؤشر “كويت 15″، للأسهم القيادية، خاسراً ما نسبته 2.5% مع هبوط مؤشرات 11 قطاعاً بقيادة النفط والغاز.

وانحدرت بورصة قطر مع تراجع مؤشرها العام بنسبة 1.05% إلى 9833.58 نقطة، وسط هبوط غالبية الأسهم المتداولة يتصدرها “بنك قطر الأول” بنسبة 3.42% و”بروة العقارية” بنسبة 2.25% و”بنك الدوحة” بنسبة 1.91%.

وفي الإمارات، انخفض مؤشر بورصة دبي بنسبة 1.04% ليغلق عند 3384.05 نقطة بفعل هبوط أسهم العقارات يقودها “دريك آند سكل” بنسبة 9.9% و”أرابتك القابضة” بنسبة 9.04%.

وتراجع مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنحو 1.02% إلى 3384.05 نقطة مع تراجع أسهم مثل “دانة غاز” بنسبة 4.55% و”إشراق العقارية” بنسبة 2.68% و”بنك أبوظبي التجاري” بنسبة 1.42%.

وانخفضت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، بنسبة 0.97% إلى 6857.15 نقطة مع هبوط معظم الأسهم في قطاعي المصارف والمواد الأساسية والطاقة.

وهبطت بورصة البحرين بنحو 0.48% إلى 1324.85 نقطة مع نزول أسهم “الأهلي المتحد” و”ألمنيوم البحرين” بنحو 2.86% و0.48% على الترتيب.

وتراجعت بورصة مسقط بنسبة 0.47% إلى 5450.28 نقطة، مع نزول أسهم “عمان والإمارات” بنسبة 6.87% و”ريسوت للأسمنت”، بنسبة 3.04% و”الأنوار للسيراميك” بنسبة 2.72%.

وجاءت بورصة مصر في ذيل القائمة، بانخفاض قدره 0.14% إلى 12692.15 نقطة بفعل ضغوط بيعية للمصريين قابلها عمليات شرائية للأجانب والعرب.

وفي المقابل، صعدت بورصة الأردن وحيدة، مع ارتفاع مؤشرها العام بنسبة 0.19% إلى 2166.5 نقطة بدعم صعود بعض الأسهم القيادية، يتصدرها “جوبترول” بنسبة 0.6%.

وفيما يلي أداء البورصات العربية وفق ما نشرتها وكالة الأناضول التركية اليوم الأحد، بارتفاع سوق:

الأردن: بنسبة 0.19% إلى 2166.5 نقطة.

وتراجع أسواق:

الكويت: بنسبة 2.79% إلى 6564.66 نقطة.

قطر: بنسبة 1.05% إلى 9833.58 نقطة.

دبي: بنسبة 1.04% إلى 3384.05 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 1.02% إلى 4570.24 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.97% إلى 6857.15 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.48% إلى 1324.85 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.47% إلى 5450.28 نقطة.

مصر: بنسبة 0.14% إلى 12692.15 نقطة.