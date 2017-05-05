الإمارات ترجئ تشغيل أول محطة نووية حتى 2018 لعدم الحصول على الرخصة‎

المصدر: وكالات- إرم نيوز

قالت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في بيان، اليوم الجمعة، إن الإمارات العربية المتحدة قررت إرجاء تشغيل أول مفاعل نووي من إنشاء كوريا الجنوبية لمدة عام؛ لعدم حصول الشركة المحلية المكلفة بتشغيله على الرخصة من هيئة الرقابة على الطاقة النووية حتى الآن.

وأضافت المؤسسة إنه تم الانتهاء حاليًا من بناء أول مفاعل، لكن لن يتم تشغيله قبل أن تصدر الهيئة الاتحادية للرقابة النووية رخصة التشغيل لشركة نواه، وهي مشروع مشترك بين مؤسسة الطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) تتولى تشغيل المحطة.

ومحطة براكة للطاقة النووية هي أكبر مشروعات الطاقة النووية المبنية حديثًا في العالم، ويجري بناء وحداتها الأربع من نموذج إيه.بي.آر 1400 في وقت متزامن، وسيلبي المشروع ربع احتياجات الإمارات من الكهرباء.