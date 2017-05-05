الهند تخفض وارداتها من النفط الإيراني بنسبة 25%

المصدر: أبانوب سامي - إرم نيوز

في خضم صفقة وقعتها مع طهران حول حقل للغاز الطبيعي خفضت الهند كمية واردات النفط الخام الإيراني بنسبة 25 %..

وقد سبق وحذرت الهند من أنها ستخفض المشتريات من إيران إذا لم يُمنح الاتحاد الهندي الحق في تطوير حقل غاز “فارزاد ب” الكبير في إيران.

ووفقًا لشبكة “بروفت إن دي تي في” كانت دلهي قد أعلنت أنها ستطلب من 4 مصافي تابعة للدولة بما في ذلك شركة بهارات بيتروليوم خفض أعمالها مع إيران.

وتُعتبر الهند ثاني أكبر مشتري للنفط الإيراني بعد الصين وقد استوردت في العام الماضي نحو 510 آلاف برميل يوميًا من النفط الخام وذلك وفقًا لبيانات الشحن في تومسون رويترز إيكون.

وذكرت مصادر مُطلعة أن هذه التخفيضات ستصل بواردات الهند من النفط الخام الإيراني خلال العام المالي الحالي إلى 370 ألف برميل يوميًا.

وقال محللون إنه بجانب مسألة حقل الغاز تستغل الهند أيضًا فارقًا صغيرًا بين سعر نفط أوروبا والشرق الاوسط وهو الأمر الذي يجعلها تتجه لاستيراد المزيد من النفط من أوروبا إلى آسيا.

ولكن لم تسلك مصافي التكرير في الهند كلها هذا النهج لتقليص الطلبيات من إيران حيث قامت شركة تكرير النفط ريليانس إندستريز بتوقيع أول صفقة مع إيران قبل 7 سنوات لشراء 30 ألف برميل يوميًا من النفط الخام الثقيل من فوروزان.

ويبلغ الطلب الهندي على النفط الخام حوالي 4.6 ملايين برميل يوميًا وهو ثالث أعلى طلب في العالم بعد الولايات المتحدة والصين وهي واحدة من الدول القليلة التي واصلت التعامل مع إيران على الرغم من العقوبات الدولية التي كانت قائمة حتى عام 2016.