النفط يتعافى من أدنى مستوى في 2017 مع انخفاض مخزونات أمريكا

المصدر: وكالات

تعافت أسعار النفط اليوم الأربعاء، من أدنى مستوياتها في عام 2017 بعدما أظهرت بيانات أولية انخفاضا أكبر من المتوقع في المخزونات الأمريكية مما أنعش المعنويات المتفائلة بتراجع تخمة المعروض من الخام في الأسواق العالمية.

وبحلول الساعة 1010 بتوقيت غرينتش زاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 35 سنتا إلى 50.81 دولار للبرميل.

وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت أمس الثلاثاء عند أدنى مستوى منذ الثلاثين من نوفمبر تشرين الثاني عندما قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خفض الإنتاج.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 28 سنتا إلى 47.94 دولار للبرميل بعد أن كان قد انخفض 2.4% أمس الثلاثاء بفعل مخاوف بشأن تراجع مستوى التزام أوبك باتفاق خفض الإنتاج.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي في ساعة متأخرة من أمس الثلاثاء أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت 4.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي أي بنحو مثلي الانخفاض الذي توقعه محللون استطلعت وكالة رويترز للأنباء آراءهم.

وستعلن الحكومة الأمريكية بيانات مخزونات إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء في الساعة 1430 بتوقيت غرينتش.

وأظهر مسح أجرته رويترز أن زيادة ضخ النفط من أنجولا وارتفاع إنتاج الإمارات أكثر من المحدد في الأساس يعني أن التزام أوبك باتفاق خفض الإنتاج تراجع إلى 90% من 92% في مارس آذار.