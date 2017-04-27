“مؤسسة النفط الليبية توافق على رفع حالة “القوة القاهرة” عن حقل “الشرارة‎

المصدر: طرابلس - إرم نيوز

ذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الخميس، أنها وافقت على رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي، بعدما انتهت الاحتجاجات هناك، وأن إنتاج الحقل سيصل إلى 200 ألف برميل يوميًا.

وأضافت أن إنتاج حقل الفيل النفطي سيصل إلى 80 ألف برميل يوميًا، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت المؤسسة في وقت سابق، إنها أعطت تعليمات إلى الشركات المشغلة لاستئناف الإنتاج وتنفيذ الاختبارات وأعمال الصيانة الضرورية. وأضافت قائلة “الإنتاج في حقل الشرارة وصل إلى 58000 (برميل) في اليوم الأول.”

يذكر أن المؤسسة أعلنت أن خطي أنابيب من حقلي الشرارة والفيل أعيد فتحهما وأنها تأمل بإضافة 270 ألف برميل يوميا إلى إنتاج البلاد على مدى الأشهر الثلاثة القادمة.

ويقع حقل الشرارة للنفط، في صحراء مرزوق (جنوب غرب ليبيا)، واكتشف عام 1980، وتشغله وتملكه شركة رپسول الإسبانية، ويصل إنتاجه إلى 340 ألف برميل يومياً.