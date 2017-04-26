لبنان.. تأهيل 8 شركات جديدة للمنافسة على مناطق تنقيب بحرية

المصدر: وكالات – إرم نيوز

أعلن وزير الطاقة اللبناني سيزار أبي خليل الأربعاء، أن الحكومة أهلت 8 شركات أخرى مبدئيا للمنافسة على مناطق تنقيب بحري عن النفط والغاز بالإضافة لجولة 2013 التي تأهلت فيها 42 شركة.

كانت عملية تقديم العطاءات للرقع البحرية تأجلت لسنوات بسبب الشلل السياسي في لبنان قبل تشكيل حكومة جديدة أواخر العام الماضي.

وقال أبي خليل خلال مؤتمر صحافي في بيروت، إن “أو.ان.جي.سي فيديش” الهندية تأهلت للمنافسة كمشغل.

وكانت الحكومة اللبنانية أقرت مطلع العام الحالي مرسومين مهمّين لتحديد الكتل الجغرافية للتنقيب عن النفط والغاز.

ويُقدر حجم الاحتياطيات البحرية اللبنانية بما يصل إلى 96 تريليون قدم مكعبة من الغاز ومن النفط بنحو 850 مليون برميل.

وتعتبر تلك الكميات غير مؤكدة لكن حتى القليل منها قد يكفي لإحداث تحول بالنسبة إلى بلد يقطنه نحو 4 ملايين نسمة وأكثر من مليون نازح سوري.

ويقول محللون، إن تأخر لبنان في سباق استثمار ثروات النفط والغاز في البحر المتوسط، قد يؤدي إلى خسارته جانبًا من تلك الاحتياطيات بسبب تداخل الحقول في المياه الإقليمية مع الدول المجاورة، التي قطعت شوطًا طويلًا في استغلال تلك الحقول.

وكانت احتياطيات غاز كبيرة اكتشفت بالفعل في مياه قريبة من إسرائيل وقبرص.