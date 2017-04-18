النفط يهبط بعد ارتفاع متوقع في إنتاج الخام الأمريكي‎

المصدر: وكالات – إرم نيوز

هبطت أسعار النفط في تداولات ضعيفة، اليوم الثلاثاء بعد إغلاق العديد من الأسواق لمدة أربعة أيام بمناسبة عطلة عيد القيامة، في الوقت الذي أشار فيه تقرير حكومي أمريكي إلى زيادة إنتاج الخام.

وبحلول الساعة 06:49 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت، أربعة سنتات، ليصل إلى 55.32 دولار للبرميل.

وأنهت العقود جلسة اتسمت بالهدوء أمس الاثنين بانخفاض قدره 53 سنتًا ليصل إلى 55.36 دولار بعدما ارتفعت على مدى الأسابيع الثلاثة السابقة.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، أربعة سنتات إلى 52.61 دولار للبرميل. وأنهت عقود الخام جلسة أمس منخفضة 53 سنتًا لتسجل عند التسوية 52.65 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود الخام الأمريكي أيضًا على مدى ثلاثة أسابيع متتالية حتى يوم الخميس قبل عطلة عيد القيامة.

وأظهرت بيانات حكومية صدرت أمس الاثنين أن من المرجح أن يسجل إنتاج النفط الصخري الأمريكي في آيار/ مايو، أكبر زيادة شهرية في أكثر من عامين في الوقت الذي يزيد فيه المنتجون عمليات الحفر مع تماسك أسعار النفط فوق 50 دولارًا للبرميل.

ومن المتوقع أن يزيد الإنتاج في آيار/ مايو، بواقع 123 ألف برميل يوميًا، ليصل إلى 5.19 مليون برميل يوميًا، وفقًا لتقرير من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن إنتاجية الحفر.