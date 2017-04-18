الإمارات: ملتزمون 100% باتفاق خفض إنتاج النفط

المصدر: وكالات- إرم نيوز

أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، اليوم الثلاثاء، أن سوق النفط “تتحسن”، مشيرًا إلى أن بلده ملتزمة 100% باتفاق لتخفيض الإنتاج في “أوبك”.

وقال المزروعي خلال فعالية أقيمت بمناسبة الذكرى الـ150 لـ”تومسون رويترز” في الشرق الأوسط، إن “أي قرار بتمديد الاتفاق لأكثر من ستة أشهر سيكون راجعًا إلى جميع المنتجين”.

وأضاف أنه “يتوقع نموًا جيدًا في الطلب على النفط هذا العام، وأنه يتوقع هبوط مخزونات البترول العالمية”.

وتعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتقليص الإنتاج بنحو 1.2 مليون، برميل يوميًا اعتبارًا من يناير/ كانون الثاني هذا العام، في أول اتفاق بشأن تخفيض الإنتاج منذ عام 2008.

وتعهد المنتجون من خارج المنظمة بتخفيض إنتاجهم بنصف ذلك القدر.