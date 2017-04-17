السعودية: من المبكر الحديث عن تمديد اتفاق أوبك‎

المصدر: وكالات- إرم نيوز

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الاثنين، إن مستوى التزام منتجي النفط من داخل منظمة أوبك وخارجها بالاتفاق العالمي على خفض الإنتاج يتجاوز 100%، لكن من السابق لأوانه الحديث عن تمديد الاتفاق.

وأضاف الفالح في تصريح تلفزيوني على هامش مؤتمر حول الاستثمار في الطاقة المتجددة، أنه يرى توافقًا داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بشأن تحقيق الاستقرار في سوق النفط، مشيرًا إلى أن المنتجين سيفعلون كل ما يلزم لتحقيق هذا الهدف سواء استغرق ذلك ستة أشهر أو أكثر.

وشدد على أن “من المبكر جدًا الحديث عما إذا كانت الضرورة تستدعي تمديد اتفاق الستة أشهر الخاص بالإنتاج لما بعد يونيو/ حزيران”.

وتابع أن “المنتجين سيستشرفون آفاق أوضاع السوق في العامين المقبلين وسيتوخون الحذر عند اتخاذ قرارهم بخصوص التمديد”.