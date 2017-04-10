مصر توافق على شراء 12 مليون برميل نفط من العراق سنويًا

المصدر: وكالات- إرم نيوز

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، اليوم الإثنين، إن حكومة بلاده وافقت على شراء مليون برميل من النفط العراقي شهريًا، وسيجري التوقيع على الاتفاقية بشكل نهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف الملا في مؤتمر صحافي بمقر مجلس الوزراء، أن هذا “يعتبر أول تعاون مع العراق في مجال استيراد الخام المباشر”، وسيجري إبرام التعاقد بين الهيئة المصرية العامة للبترول ومؤسسة النفط العراقية.

وتوقع الوزير المصري، وصول أول شحنة من النفط العراقي خلال شهر، بحوالي مليوني برميل.

وأعلنت مصر نهاية الأسبوع الماضي، أنها وقعت على تجديد العقدين التجاريين لتوريد المنتجات البترولية والزيت الخام، بين الهيئة المصرية العامة للبترول ومؤسسة البترول الكويتية لمدة 3 سنوات.

وتصل الكميات المتعاقد عليها مع الكويت إلى 1.5 طن سنويًا من المنتجات البترولية، ومليوني برميل من الخام شهريًا لتكريرها في المعامل المصرية.

وأعلنت شركة أرامكو السعودية منتصف الشهر الماضي، استئناف توريد شحناتها النفطية بقيمة 700 ألف طن شهريًا لمصر، بعد توقف دام نحو 5 أشهر.

ورغم تجديد التعاقد مع الكويت، والتوصل لاتفاق لشراء النفط العراقي، واستئناف تلقي شحنات أرامكو، قدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخرًا، أن بلاده ستنجح في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة مع نهاية العام المقبل 2018.