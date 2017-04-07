أسعار النفط تقفز متأثرة بالقصف الأمريكي لمطار “الشعيرات” السوري

المصدر: نيويورك- إرم نيوز

صعدت أسعار النفط في العقود الآجلة أكثر من 2% إلى أعلى مستوى لها خلال شهر، اليوم الجمعة، بعدما وجّهت الولايات المتحدة ضربة عسكرية لسوريا استهدفت قاعدة الشعيرات العسكرية، لكن الأسهم قلصت مكاسبها لاحقًا في ظل عدم وجود أي أثر فوري على الإمدادات.

وبعد تداولات ضعيفة قبل الهجوم قفز خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة إلى 56.08 دولار للبرميل فيما وصفه التجار بأنه ردّ فعل سريع قبل أن يقلص مكاسبه إلى 55.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 0704 بتوقيت جرينتش ليظل مرتفعًا 1.3% عن مستوى الإغلاق السابق.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة أكثر من 2% أيضًا إلى 52.94 دولار للبرميل قبل أن يقلص مكاسبه ليسجل 52.46 دولار للبرميل بزيادة 1.45% عن التسوية السابقة، وبلغ الخامان أعلى مستوياتهما منذ أوائل مارس آذار.

ورغم أن إنتاج سوريا من النفط محدود إلا أن موقعها في منطقة الشرق الأوسط والتحالفات مع منتجين كبار للخام أثار مخاوف بشأن اتساع دائرة الصراع بشكل قد يعطل شحنات النفط الخام.

وأثرت الضربة الأمريكية أيضًا على الأسواق العالمية حيث قفزت أدوات الاستثمار الآمنة مثل الذهب بينما هبطت أسواق الأسهم والدولار الأمريكي.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الجيش أطلق 59 صاروخًا من صواريخ كروز على قاعدة الشعيرات التابعة لقوات الأسد ردًا على هجوم بالغاز السام وقع في منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة.