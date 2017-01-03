المغرب يختار مستشارًا ماليًّا وآخر قانونيًّا لخطة استيراد الغاز المسال

المصدر: وكالات

قال المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في المغرب اليوم الثلاثاء، إنه اختار “إتش.إس.بي.سي” الشرق الأوسط المحدود مستشارا ماليا لخطة زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال.

وذكر المكتب في بيان، أنه اختار أيضًا شركة “اشورست” للمحاماة مستشارا قانونيا للخطة ذاتها.

وأشار البيان إلى أن عقد “إتش.إس.بي.سي” تبلغ قيمته 7 ملايين دولار في حين ستحصل “اشورست” على مليوني دولار.

وأضاف أن قيمة المشروع بالكامل تصل إلى 4.6 مليار دولار شاملة استيراد ما يصل إلى 7 مليارات متر مكعب من الغاز بحلول عام 2025 وإنشاء رصيف ومرفأ وخطوط أنابيب ومحطات لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز الطبيعي.