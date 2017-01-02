الكويت تغلق قرابة 90 بئرًا نفطية لخفض الإنتاج‎

المصدر: الكويت - إرم نيوز

أعلنت الكويت، اليوم الإثنين، إغلاقها ما بين 80 – 90 بئرًا نفطية بهدف خفض الإنتاج، بموجب اتفاق منظمة “أوبك” لتقليص الإمدادات بهدف دعم الأسعار.

وقال الرئيس التنفيذي في شركة “نفط الكويت” الحكومية، جمال جعفر في بيان صحفي، إن الكويت بدأت من أول يوم في العام الجديد بخفض الطاقة الإنتاجية بواقع 130 ألف برميل يوميًا، إلى ما يزيد قليلاً عن مستوى 2.750 مليون برميل يوميًا.

وأضاف جعفر أن الشركة أغلقت على مدار اليومين الماضين عددًا كبيرًا من الحقول تراوح بين 80 – 90 بئرًا نفطية منتجة على أن تستكمل باقي عملية الإغلاق قريبًا.

وأوضح أن “اتفاق أوبك سيعيد التوازن إلى سوق النفط العالمية، والشركة ملتزمة بتنفيذ قرار الدولة الداعم لاتفاق المنظمة بخفض الإنتاج بمعدل 1.2 مليون برميل يوميًا”.

وقررت الدول الأعضاء في “أوبك”، التي تقدم ثلث المعروض العالمي من النفط، في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، خفض إنتاجها من النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا إلى 32.5 مليون برميل.

وبعدها بأيام، توصل المنتجون المستقلون إلى اتفاق مع “أوبك”، لخفض إنتاجهم بنحو 558 ألف برميل يوميًا، دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري أيضًا.