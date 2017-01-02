السعودية تنجح في خفض استهلاك وقود السيارات

المصدر: الرياض – إرم نيوز

كشفت صحف سعودية صادرة اليوم الاثنين، عن تراجع استهلاك السيارات الجديدة للوقود في المملكة بنسبة 3% في عام 2016، مقارنة بعام 2015، فيما تراجع استهلاك السيارات المستعملة للوقود بنسبة 8% خلال الفترة ذاتها.

وأرجع البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة هذا “الإنجاز” إلى عدد من الإجراءات، التي أقرها البرنامج خلال الأعوام القليلة الماضية، ومنها “الإلزام ببطاقة اقتصاد الوقود للسيارات الخفيفة الجديدة في عام 2014، وتأسيس بوابة إلكترونية ميسرة لمصنعي ومستوردي السيارات لاستخراج البطاقة، إضافة إلى إصدار معيار اقتصاد الوقود للسيارات الخفيفة الجديدة والمستعملة في عام 2014، الذي بدأ تطبيقه مع بداية عام 2016”.

كما وقع البرنامج مذكرات تفاهم لتطبيق معيار اقتصاد الوقود مع أكثر من 80 شركة مصنعة للمركبات تمثل ما يزيد عن 99% من مبيعات المركبات في المملكة.

وتوقعت مصادر فى تصريحات نقلتها صحيفة “الشرق” في عددها الصادر اليوم أن تسفر جهود تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل عن ارتفاع اقتصاد الوقود للسيارات الخفيفة الجديدة بنسبة 23% في عام 2020، وبنسبة 55% في 2025.

يُذكر أن قطاع النقل في المملكة حل في المركز الثالث كأحد أكبر القطاعات استهلاكًا للطاقة، إذ تشير الإحصاءات السعودية الرسمية إلى أنه يستهلك وحده 23% من كامل الاستهلاك المحلي للطاقة، وعزت أغلب ذلك الاستهلاك إلى النقل البري خاصة السيارات الخفيفة والثقيلة.