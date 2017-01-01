المؤسسة الوطنية: إنتاج ليبيا النفطي يرتفع إلى 685 ألف برميل يوميًا

المصدر: وكالات

قال مسؤول بالمؤسسة الوطنية للنفط الليبية، إن إنتاج ليبيا من النفط الخام بلغ 685 ألف برميل يوميا، اليوم الأحد، ارتفاعا من نحو 600 ألف برميل يوميا الشهر الماضي.

وزاد الإنتاج بعد إنهاء إغلاق استمر عامين لخطوط أنابيب رئيسة تمتد من حقلي الشرارة والفيل في غرب البلاد وذلك قبل أسبوعين.

واستؤنف الإنتاج تدريجيا من حقل الشرارة الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 330 ألف برميل يوميا. لكن لا يوجد أي إعلان عن استئناف الإنتاج من حقل الفيل الذي يستطيع أن ينتج 90 ألف برميل يوميا من الخام، إلا أنه توجد مجموعة من الحراس يعرقلون التشغيل.

ولا يزال إنتاج ليبيا أقل كثيرا مما كانت تنتجه قبل انتفاضة 2011 عند أكثر من 1.6 مليون برميل يوميا. وتقول المؤسسة الوطنية للنفط إنها تأمل في زيادة الإنتاج إلى نحو 900 ألف برميل يوميا بحلول مارس آذار لكن هناك مخاطر لا تزال قائمة من الصراع السياسي.

وليبيا إحدى دولتين من أعضاء منظمة أوبك تم استثناؤهما من الاتفاق الأخير على خفض الإنتاج.