عام 2016 شهد مكاسب قياسية لأسواق النفط مع تباين في البورصات العالمية

المصدر: وكالات

ارتفعت أسواق النفط بنحو قياسي في تداولات العام 2016، محققة أكبر وتيرة مكاسب سنوية منذ العام 2009، مدعومة باتفاق منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” الأخير بشأن خفض الإنتاج، فيما تباين أداء أسواق الأسهم العالمية.

وفي نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، اتفق وزراء الطاقة في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميًا اعتباراً من اليوم الأحد.

وتوصلت “اوبك” لاتفاق مع 11 دولة من منتجي النفط من خارج المنظمة في 10 ديسمبر/ كانون أول الماضي، خلال اجتماع في فيينا على خفض إنتاجها من النفط بمعدل 558 ألف برميل يوميا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت في العام 2016 بنسبة 52%، وهي أكبر وتيرة مكاسب سنوية منذ العام 2009، ليغلق الخام عند 56.82 دولار للبرميل.

فيما ارتفعت عقود الخام الأمريكي “نايمكس” بنسبة 45%، وهي أكبر مكاسب منذ العام 2009، لتغلق عند 53.72 دولار للبرميل.

البورصات العالمية

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفعت المؤشرات الأمريكية بنحو جماعي في تداولات 2016، وتصدرها مؤشر “داو جونز” الصناعي، لأسهم كبرى الشركات الأمريكية، بنسبة 13.4%.

وزاد مؤشر “ناسداك” المجمع، الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا، بنسبة 7.5%، وأغلق مؤشر “ستاندرد آند بورز”، الأوسع نطاقا، رابحًا ما نسبته 9.6%.

ومن أمريكا إلى أوروبا، التي شهد مؤشر “ستوكس يوروب 600” القياسي فيها، تراجعًا بنسبة 1.2% وهي أول خسارة سنوية منذ العام 2011.

وفي آسيا، انخفض مؤشر “شنغهاي” المركب بنسبة 12.4% خلال العام 2016، فيما صعد مؤشر نيكي للأسهم اليابانية بنسبة 0.4% مواصلا ارتفاعه للسنة الخامسة على التوالي.