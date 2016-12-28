وزير النفط الكويتي: اجتماع لجنة مراقبة اتفاق النفط سيعقد في يناير بفيينا

المصدر: وكالات

نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) اليوم الأربعاء، عن وزير النفط الكويتي عصام المرزوق قوله إن ترتيبات تجري حاليا لعقد أول اجتماع للجنة المسؤولة عن مراقبة تنفيد اتفاق عالمي لخفض انتاج النفط في 21 و22 يناير كانون الثاني في فيينا.

وأبلغ المرزوق الوكالة أن اتفاق خفض انتاج النفط الذي توصلت إليه أوبك وكبار منتجي النفط خارجها من المقرر أن يبدأ سريانه في الأول من يناير كانون الثاني. وأضاف أن الأمين العام للمنظمة محمد باركيندو سيزور الكويت في التاسع من الشهر نفسه.

وكان من المعتقد في بادئ الأمر أن الاجتماع سيعقد في أبوظبي في 13 يناير كانون الثاني.

وترأس الكويت اللجنة التي تضم أيضًا الجزائر وفنزويلا وروسيا وسلطنة عُمان.